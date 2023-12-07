Kentsel dönüşüm için geri sayım başladı! Bakan Özhaseki: 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kentsel dönüşüm projeleri ile sorulan soruya Bakan Özhaseki şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanı'nın kentsel dönüşümle ilgili konuşmasında yer var. Bir sunum yaptık. İstanbul'u özellikle hazırlayabilmek adına 1 hafta 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacağız. Depremi millet unutmak istiyor ancak deprem unutturmuyor kendisini. Aşağıdan bir sallıyor"

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