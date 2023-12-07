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Politika

Kentsel dönüşüm için geri sayım başladı! Bakan Özhaseki: 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Cumhurbaşkanı'nın kentsel dönüşümle ilgili konuşmasında yer var. Bir sunum yaptık. İstanbul'u özellikle hazırlayabilmek adına 1 hafta 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacağız.' dedi.

7 Aralık 2023 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
Kentsel dönüşüm için geri sayım başladı! Bakan Özhaseki: 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacağız
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kentsel dönüşüm projeleri ile sorulan soruya Bakan Özhaseki şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanı'nın kentsel dönüşümle ilgili konuşmasında yer var. Bir sunum yaptık. İstanbul'u özellikle hazırlayabilmek adına 1 hafta 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacağız. Depremi millet unutmak istiyor ancak deprem unutturmuyor kendisini. Aşağıdan bir sallıyor"

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