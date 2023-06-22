Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! Özcan: Başkaldırıyorum

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği mesajında, "Canan Kaftancıoğlu'nun 55'i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum. 'Çevir kazı yanmasın' gibi bir açıklama olmuş. Neredeyse hiç suçu olmayan, listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; 'Suç birazda bizim' anlamına gelecek sözler söyletilmiş. Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. 'KRAL ÇIPLAK' Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır." ifadesini kullandı.

İSYAN ETTİ: BAŞKALDIRIYORUM

İhraç isteminin ardından tek kelimelik paylaşım yapan Tanju Özcan "Başkaldırıyorum" dedi.

CHP'YE TEKRAR ÜYE OLMUŞTU

Özcan, geçtiğimiz günlerde geçici çıkarma cezası aldığı CHP'ye yeniden üye olduğunu duyurmuştu.

"Türkiye'de sabahın köründe gidip CHP'ye üye olan başka birisi yoksa en taze CHP'li benim demektir. Gerçekleri söylediğim için 1 yıl süre ile ihraç edildim. Bu süre içerisinde dimdik durdum. Sonuçta Atatürkçü ve Türk milliyetçisi kalarak evime geri döndüm ama gerçekleri konuşma huyumdan hala vazgeçemedim. Doğru söylemenin tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu daha iyi anladım."

Özcan'a, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran 2022'de MYK kararı ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Eylül 2022'de "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilmişti.