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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve AK Parti MKYK üyesi Özil İngiltere'de iftara katıldı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi eski futbolcu Mesut Özil, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen toplu iftar programına katıldı.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 07:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve AK Parti MKYK üyesi Özil İngiltere'de iftara katıldı
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Kılıç, Almanya'daki programının ardından çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Büyükelçi Kılıç, eski futbolcu Mesut Özil ile Ramazan Çadırı Projesi tarafından Londra'daki AFC Wimbledon Futbol Kulübü'nde düzenlenen "Açık İftar" etkinliğine katıldı. Programda, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve AK Parti İngiltere Temsilcisi Erdal Yetimova da yer aldı.

İftar öncesinde statta ezan okundu, dua edildi. Programa katılanlar, hurmayla oruçlarını açtıktan sonra cemaatle namaz kıldı.

Kılıç ve Özil, iftar etkinliği kapsamında Ramazan Çadırı Projesi'nin kurucusu Omar Salha ve projenin sorumlularıyla bir araya geldi.

AK Parti MKYK üyesi eski futbolcu Özil, ayrıca AK Parti Londra Temsilciliğini ziyaret ederek bu ülkede yaşayan Türk gençlerle sohbet etti.

- RAMAZANIN RUHUNU YAYMAYI AMAÇLIYOR

İngiltere'de 2013'te hayata geçirilen "Ramazan Çadırı Projesi" kapsamında yürütülen "Açık İftar" programları aracılığıyla ramazan boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor.

Ülkenin simgesel ve önemli noktalarında düzenlenen iftarlarla ramazan ruhunun yayılması amaçlanıyor.

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