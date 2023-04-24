Miting için Ardahan'a giden Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki belediye başkanları, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, vatandaştan yeterli ilgiyi göremeyince konuşmalarını kısa tuttu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarının ardından kürsüye, Kılıçdaroğlu çıktı. PTT binası önünde düzenlenen mitingde alan boşalmaya başlayınca Kılıçdaroğlu konuşmasını kısa kesti.

TEKRAR GAFA İMZA ATTI

Gaf yapmayı alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu bir gafa da imza attı. Ardahan Belediyesi için "Ardahan Büyükşehir Belediyesi " ifadesini kullandı. Yaptığı gaf sonrası uyarılan Kılıçdaroğlu, " inşallah o da olur" diye konuştu.

Vatandaşların alanı boşaltması hızlanınca apar topar bitirilen CHP mitingi, 45 dakikalık süresiyle Ardahan'da bir ilk olarak tarihe geçti.