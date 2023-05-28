İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kılıçdaroğlu destekçisinden rezil paylaşım: Depremzedelere nefret kustu
Politika

Kılıçdaroğlu destekçisinden rezil paylaşım: Depremzedelere nefret kustu

İlk turda deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüksek oy çıkması sonrası afetzedelere nefret kusanlar ikinci turda da aynı çirkin tavrı sürdürüyor. Oy tercihini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanan bir seçmenin, pusulanın yanına yerleştirdiği küçük kağıtlara yazdığı notlarda, 'Kahrolasın Hatay', 'Yıkılasın Maraş', 'Enkazını görelim Malatya' ve 'Acı çekesin Adıyaman' şeklinde beddualar yağdırıp, hakaret ettiği görüldü.

28 Mayıs 2023 Pazar 14:14 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu destekçisinden rezil paylaşım: Depremzedelere nefret kustu
ABONE OL

Türkiye, 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı. 11 il, büyük yıkıma uğradı, 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Daha o bölgelerin yaraları sarılırken, ülkenin kaderini belirleyecek olan seçim geldi çattı.

DEPREMZEDELERE LİNÇ

14 Mayıs'ta deprem bölgesinde de milyonlarca kişi sandığa gitti. Ancak çıkan sonuçlar başta CHP'liler olmak üzere 7'li koalisyona oy verenleri rahatsız etti. Öyle ki hakaretler havada uçuştu, bazı yöneticiler depremzedeleri misafir ettikleri yerlerden göndermeye kalktı.

NEFRETİNİ KUSTU

Afeti yaşayanlara nefret kusanlar, bugün de kendini sandıkta gösterdi.

Bir seçmenin oyunu kullandıktan sonra pusulanın yanına yerleştirdiği küçük kağıtlara yazdığı notlar, 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Tercihini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanan seçmenin "Kahrolasın Hatay", "Yıkılasın Maraş", "Enkazını görelim Malatya" ve "Acı çekesin Adıyaman" şeklinde beddualar yağdırıp, hakaret ettiği görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.