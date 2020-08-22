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Politika

Kılıçdaroğlu doğal gaz müjdesi sonrası sessizliğe gömüldü... AK Parti'den imalı gönderme

Türkiye, Karadeniz'de tarihinin en büyük doğal gaz rezervini keşfetti. Dünyada büyük yankı uyandıran haber karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adeta sessizliğe gömüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:20 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin bulunduğunu açıkladı. Müjde, dünya basınında da ses getirdi. Erdoğan'ın konuşması uluslararası televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanırken, dış basında da Türkiye haberleri yankılandı.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Ana muhalefet partisi, Türkiye'nin başarısı karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin elde ettiği başarıya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

TURAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'de vatansever herkesi büyük bir mutluluğa sevk eden tarihi müjde sonrası sessizliğe gömülen Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyerek '320 milyar metreküp doğal gaz bulundu Sayın Kılıçdaroğlu' dedi.

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