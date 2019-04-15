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Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia: Koltuğu bırakıyor mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini olağanüstü kurultaya götürüp, Genel Başkanlığı bırakacağı iddia edildi.

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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı bırakacağı iddialarını köşesine taşıdı. 
 
İşte Gazeteci Ceyhun Bozkurt'un yazdığı o yazı:
 
Lafı hiç dolandırmadan CHP kulislerinde dolaşan iddiayı aktarayım:
 
CHP’de herkes İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarını bekliyor. Bu sonucu bekleyenler arasında yer alan bir isim de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu.
 
“Ne var bunda? Sonuçta adam CHP’nin Genel Başkanı. Elbette bekleyecek” diyebilirsiniz.
 
Ancak kazın ayağı öyle değil. Kılıçdaroğlu’nun bekleyişinin nedeni, seçim sonuçlarına bağlı olarak aldığı bir kararı uygulamak. Çünkü iddiaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonucu eğer partisinin lehine netleşirse, partisini olağanüstü kurultaya götürüp, Genel Başkanlığı bırakacak.
 
Bu konudaki gerekçesi ise şu;
 
“Seçimlerde bir rüzgar yakalayıp, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya gibi önemli yerleri aldık. Bu rüzgar kesilmeden CHP’yi daha ileriye götürecek yeni ve genç bir genel başkan olmalı. Böylece parti içine taze kan pompalanıp, şimdiden 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanılmalı.”
 
Bunu birkaç yerden teyit ettirdim. Evet, bu konu ciddi ciddi CHP Genel Merkezi’nde konuşuluyor. Dikkat edilirse Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrasındaki tartışmalarda çok fazla öne çıkmadı.
 
Eğer iddia doğruysa bunun nedeni de Kılıçdaroğlu’nun aldığı bu karar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kendisini adım adım siyaset sahnesinin gerisine çekiyor.
 
Anlaşılan İstanbul seçimleri sonrası siyasette hareketlilik bitmeyecek. AK Parti içindeki eleştiri-özeleştirilerin YSK kararı sonrası hızlanacağı konuşulurken, CHP’nin de ciddi bir tartışma sürecine gebe olduğunu söylemek hiç de zor değil.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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