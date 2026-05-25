İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7292
  • EURO
    53,5267
  • ALTIN
    6713.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kılıçdaroğlu ile konutunda görüştü: Çok zor bir görev üstlendi, arkasındayız
Politika

Kılıçdaroğlu ile konutunda görüştü: Çok zor bir görev üstlendi, arkasındayız

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile konutunda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun partiyi yeniden kuruluş kodlarına döndürmek için çok zor bir görev üstlendiğini belirterek sonuna kadar arkasında olduklarını ilan etti. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ve kurultay davasında delegelerin avukatı olarak görev yapan Onur Üregen de Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Üregen, 'Dün icra kanalıyla partimizi tekrar teslimini hallettik.' dedi.

IHA25 Mayıs 2026 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu ile konutunda görüştü: Çok zor bir görev üstlendi, arkasındayız
ABONE OL

CHP'li Nalbantoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile konutunda görüştü. Görüşmenin ardından CHP İzmir milletvekili Nalbantoğlu, konut önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GENEL BAŞKANIMIZ PARTİYİ KURULUŞ KODLARINA YENİDEN ÇEVİRMEK İÇİN ÇOK ZOR BİR GÖREV ÜSTLENDİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olup destek vereceklerini aktaran Nalbantoğlu "Genel başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Daha önce de bunu defalarca dile getirmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin çok büyük ihtiyacıdır. Genel Başkanımız partiyi kuruluş kodlarına yeniden çevirmek için çok zor bir görev üstlendi. Biz de elimizden geldiğince yanında olmak, destek olmak için gayret içinde olacağız" açıklamasında bulundu.

"UMARIZ BU BİRLİĞİMİZİ, BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ KORUMAYI BAŞARIRIZ"

28 Mayıs günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacağını ifade eden Nalbantoğlu, "Herkes gibi genel başkanımız da bu görüntülerden rahatsızlık duymuştur. Bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok. Ama bütün bunlar nasıl oluştu? Nasıl bu süreçler buralara geldi? Bu apayrı bir şey. Dünkü görüntülerden rahatsız olmamak, olumlu bulmak başka bir şey ama Kemal Bey çok tecrübeli bir siyasetçidir. Genel başkanımız 28'inde genel merkeze geçecek. Hem partilerle hem de katılacak olan milletvekillerimizle bir bayramlaşma töreni gerçekleşecek ve böylece genel başkanımız başlamış olacak. Umarız bu birliğimizi, bütünlüğümüzü korumayı başarırız" diye konuştu.

AVUKAT ÜREGEN: İCRA KANALIYLA PARTİMİZİ TEKRAR TESLİMİNİ HALLETTİK

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ve kurultay davasında delegelerin avukatı olarak görev yapan Onur Üregen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Üregen, ziyaret sonrası konut önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İCRA KANALIYLA PARTİMİZİ TEKRAR TESLİMİNİ HALLETTİK"

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylardan dolayı Kılıçdaroğlu'nun üzgün olduğunu ifade eden Onur Üregen, "Partimizin genel başkanını ziyarete geldim. Hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Dün icra kanalıyla partimizi tekrar teslimini hallettik. Kendisine süreçle alakalı bilgilendirmeler ve üzerimize düşen ne varsa onları iletmeye çalıştık. Genel başkanımız biraz rahatsızdı, iyileşmesini bekliyoruz. Kendisini yormak istemedim. Sadece genel bir hukuki sürecin neler olduğunu başından itibaren ve dün neler yaşandığını, bundan sonra neler yapmamız gerektiğiyle ilgili kendisine bir bilgilendirmede bulundum. Genel merkezde yaşananlar kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil, üzüldüğünü söyledi. Ama bundan sonra da yapacak bir şey yok. El birliğiyle partimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için, barış içerisinde ne yapılması gerekiyorsa, onu yapacağımızı dile getirdik" diye konuştu.

Karar CHP Genel Merkezi'ne asıldı

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.