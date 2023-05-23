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Politika

Kılıçdaroğlu ile yapılan kirli pazarlığı resmen açıkladı: Yerine getirmek zorunda!

Kandil'in açıktan destek verdiği Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kapalı kapılar ardından gerçekleştirdiği kirli pazarlıklar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, yapılan pazarlıklar hakkında 'Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var. Arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Bunları yerine getirmek zorunda' dedi.

23 Mayıs 2023 Salı 22:35 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu ile yapılan kirli pazarlığı resmen açıkladı: Yerine getirmek zorunda!
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Terör örgütlerinin açıktan destek verdiği Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' adı altında partilerle yaptığı pazarlıklar seçimin 2'nci turuna çok az bir süre kala gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

HDP ile yapılan kirli pazarlığa ilişkin çarpıcı bir itiraf Sırrı Süreyya Önder'den geldi. HDP'li Önder, Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamasında kendilerine söz verildiğini kaydetti. Terör suçlarından dolayı tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük iması yapan Önder, Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul ettiğini dile getirdi.

"YERİNE GETİRMEK ZORUNDA"

Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği bir takım şeylerin olduğunu vurgulan Önder, "Kendisi kamuoyu önünde defalarca deklare etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla ağır bir sorumluluk aldı üzerinde. Bunları yerine getirmek zorunda." ifadelerini kullandı.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin de skandal ifadelerde bulunmuştu. Önder yaptığı açıklamada "Bu seçim bütün tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağımız bir seçim." sözlerini kullanmıştı.

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