''Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bütün bağlarını koparttı''

6'lı masada cumhurbaşkanlığı adayı konusunda kriz sürerken CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında ipler kopma noktasına geldi.

"KILIÇDAROĞLU BAĞLARINI KOPARTTI"

Gazeteci Enver Aysever, "Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile bütün bağlarını koparttı. Canan Kaftancıoğlu da koparttı. İmamoğlu neredeyse İYİ Parti'nin belediye başkanı haline geldi." dedi.

"YAPTIĞI ÇOK AYIPTI"

İmamoğlu'nun toplumsal sempatisini kaybettiğini söyleyen Aysever, "Türkiye'de hiç kimse onu tanımıyorken, köfteci ve müteahhitlik yapan birisiyken, onun arkasından binlerce kişinin gelmesini sağlayan Canan Hanım'a ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çok ayıptı." diye konuştu.

ELİNİ BİLE SIKMAMIŞTI

CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' organizasyonunda, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar günlerce konuşulmuştu.