CHP'deki balya balya para kuleleri skandalında her geçen gün bir yalan daha ortaya çıkıyor...

Gazeteci Nuray Başaran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Bülent Kuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi canlı yayında açıklayarak, CHP İstanbul İl Başkanlığının alınması esnasındaki "para kuleleri" görüntülerine ilişkin İmamoğlu'nun "Makbuz var" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

"PARA KULELERİ BANA CİNAYET GİBİ GELİYOR"

Başaran, İmamoğlu'nun "makbuz" yalanı hakkında Bülent Başaran ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:

"Bir gazeteci olarak baktığımda "para kuleleri" cinayet gibi geliyor. Bülent Bey telefonda bana şöyle dedi:

"KAMPANYA PARAMIZ DA BAĞIŞ HESABIMIZ DA YOK"

'Bu binanın (CHP İl Binası) tasarrufunda hiçbir eksiklik yok. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon TL'dir. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum. Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da bağış hesabımız da yok. Genel merkezde (CHP Genel Merkezi) kayıtlar mevcuttur. CHP Bunları açıklamalıdır.'

"CHP'DEN BUNLARIN DEKONTLARINI GÖRMEDİK"

Bugünde kadar biz maalesef CHP Genel Merkezi'nden bunların dekontlarını görmedik. Farklı farklı şeyler gördük. CHP içinden ciddi bir kurumsal açıklama gelmedi.

Bülent Bey'e, 'Bu evrakları siz aldınız mı, partide var mı' diye sordum. Bülent Bey de, 'Bu konuda bir sorun görmediğim için kendime bir evrak almadım. Çünkü evrak bir güven sorunu yaşarsanız alınır. Ben yaptığımız işlemde bir sorun görmediğim için bir evrak almadım.

"MAKBUZ GEREKİYOR, KALDI Kİ BANKA KAYITLARI YOK"

Toplanan paralarla ilgili fark yatırdık diyorlar. Ama bağışlar da öyle toplanmaz. Makbuz karşılığı ya da banka üzerinden yapılır. Her yıl da bağış miktarı değişir. Bu yıl en yüksek limit 300 bin TL'dir. O tarihte 50-55 bin TL'ydi.' diyor.

TL üzerinden gidersek, kayıtlarda 15 Milyon diye bir rakam söz ediliyor. Bu 15 milyonun da elden bağış bile olsa makbuzu olması gerekiyor. Kaldı ki banka kayıtları yok.

"BÖYLE BİR BAĞIŞ HESABI YOK"

Bir de Bülent Bey'in bana açıklamalarında, "Böyle bir bağış hesabı yok" diyor.

Bir de biliyorsunuz il başkanlıkları bağış hesabı açamıyor. Bülent Bey'in söylediklerinden anlıyorum ki, CHP Genel Merkezi'nin böyle bir bağış hesabı yok. "Bir Tuğlada Sen Koy" kampanyasıyla ilgili Mustafa Çiçek'in de söylediğine göre de, böyle bir kayıt yok.

İMAMOĞLU GAZETECİYİ AZARLAYARAK "MAKBUZ VAR" DEMİŞTİ

İmamoğlu, 13 Mart tarihinde CHP'deki para sayma skandalı ile ilgili kendisine sorular yönelten gazeteciye kızarak cevap vermişti.

Gazetecinin İBB Spor Klübü çantasıyla taşınan balya balya paralara ilişkin, "Parti genel merkezi bir makbuz yayımlayamadı, bağışlar makbuz karşılığı yapılıyormuş." sözleri üzerine İmamoğlu, "Biz öyle avroları sıfırlamayı bilmeyiz. Makbuz var, kendi aralarında teslim, tesellüm var. Eksik bir işlem olabilir" şeklinde karşılık vermişti.

CHP'DEKİ BALYA BALYA PARA SAYMA SKANDALI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade verdi.

CANAN KAFTANCIOĞLU DA İFADEYE ÇAĞIRILDI!

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Şüpheli Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağırılmıştı.