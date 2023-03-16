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Politika

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu şehitler gününde HDP'yi ziyaret edecek! Sert tepki: İnsanın vicdanı sızlar

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya “terör örgütü” diyemeyen HDP ile 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'da görüşeceği bildirildi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü HDP'yi ziyaret etmesine ilişkin, '18 Mart, şehitler günümüz. İnsanın vicdanı sızlar. Bir defa PKK'yı kınamamış bir partidir HDP. Şehitler gününde HDP'yi ziyaret edecekler ve 14 Mayıs'ta seçimleri birlikte tanzim edecekler.' dedi.

AA16 Mart 2023 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu şehitler gününde HDP'yi ziyaret edecek! Sert tepki: İnsanın vicdanı sızlar
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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "her gün bir teröristin seçimle ilgili görüş belirttiğini, Millet İttifakı'na ayar verdiğini, rota çizdiğini" söyledi.

Teröristlerin Altılı Masa'nın ortağı gibi konuştuğunu dile getiren Aydemir, "Murat Karayılan'ın, bu milletin on binlerce evladının kanında parmağı var. Altılı Masa'dan bir tanesi de çıkıp buna itiraz etmiyor. Duran Kalkan, Mustafa Karasu konuşuyor, '14 Mayıs'ı biz tanzim ederiz' diyorlar. Kim adına? Millet İttifakı adına." diye konuştu.

Aydemir, Millet İttifakı ortağı olan partilere gönül vermiş vatandaşlara seslendiğini belirterek, "Millet İttifakı dediğiniz, teröristlerin tanzim ettiği bir ittifak haline gelmiştir. Millet İttifakı adına konuşuyor bunlar." dedi.

Selden etkilenen Şanlıurfa'yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun protesto edildiğini hatırlatan Aydemir, "Kemal Kılıçdaroğlu'na aynen şunu söylüyorlar; 'HDP nerede?' Senin asıl ortağın HDP." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edeceğini belirten Aydemir, "18 Mart, şehitler günümüz. İnsanın vicdanı sızlar. Bir defa PKK'yı kınamamış bir partidir HDP. Şehitler gününde HDP'yi ziyaret edecekler ve 14 Mayıs'ta seçimleri birlikte tanzim edecekler. Millete kulak verseler bunu yapmazlar. Şanlıurfa'da yedikleri yuhalanmayı bütün milletten yiyecekler. Yaşananları unuttu mu bu millet?" değerlendirmesinde bulundu.

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