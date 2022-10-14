Kılıçdaroğlu, Soros'un üssünde! ABD'de dikkat çeken ziyaret

Seçimler öncesi adaylık icazeti için ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti fiyaskoya döndü. ABD seferini 'bilim ve teknoloji' maskesiyle perdelemeye çalışırken bir yandan da attığı adımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

ABD'de yaşayan Türk gazetecileri yanına almayan Kılıçdaroğlu, yanında getirdiği gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kayboldu. Karanlık 8 saat sırrını korurken, Kılıçdaroğlu , ABD'nin Washington kentindeki temasları kapsamında, Rockefeller ve Soros'un üssü olarak bilinen German Marshall Fund'u (Alman Marshall Vakfı) ziyaret ederek vakıf yöneticileri ile bir araya geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretler basına kapalı gerçekleştirilirken fotoğraflar CHP fotoğraf servisi tarafından paylaşıldı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ROCKEFELLER VE SOROS TARAFINDAN FONLANIYOR

Dünyanın en zenginlerinden milyarlarca dolar fonlama yapan Rockefeller'a ait vakıflar tarafından desteklenen Alman Marshall Vakfı, Türkiye'de uzun yıllardır tartışmaların odağında.

George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı tarafından da fonlanan Marshall Fund, Türkiye'de ABD'ye açılan kapı olarak tanımlanıyor.