Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram dolayısıyla ziyaretleri kabul ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partililerle konutunun önünde bayramlaştı ve bir süre sohbet etti. Ziyaretçiler arasında Eski CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş da yer aldı. Tekin ve Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaret bazı partililer de eşlik etti. Öte yandan "Ekrem İmamoğlu CHP'li değil" diyen Kurtuluş Uygur'una da buluşmada yer aldığı görüldü.

"O GÜN İNSANLARI TOPLADINIZ, SONUÇTA SAAT 2'DE KENDİNİZ TERK ETTİNİZ"

Manisa Milletvekili Özgür Özel'e tepki gösteren Tekin, "Ben çok iyi biliyorum ki Sayın Özel'in yanındaki hukukçuların tamamı da 40 gün içinde bir seçimin olamayacağını çok iyi biliyor. Ama ısrarla tabanı konsolide etme adına, onları kandırma adına sürekli bu cümleleri kullanmaları bizim parti emekçilerimize büyük bir haksızlık. Vazgeçmiyorlar. O gün insanları topladınız, sonuçta saat 2'de kendiniz terk ettiniz. Daha önce sizin vaadiniz vardı. Dediniz ki, 'Biz buradan çıkmayacağız, her türlü eylemi yapacağız.' Sonuç itibarıyla sizin dokunulmazlığınız var, kimse size çıkıp bir şey falan demedi. Niye kapıdaki insanları, oradaki kardeşleriyle karşı karşıya bıraktınız? Neden? Bunlar gerçekten kabul edilebilir değil."

BULUŞMADA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Bayramlaşmada daha önce "Ekrem İmamoğlu CHP'li değil" açıklaması nedeniyle CHP'den ihraç edilen Kurtuluş Uygur'un da bulunması dikkat çekti.

CHP'de yaşanan gelişmelerin ardından gözler şimdi 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Halk Buluşması"na çevrildi.

NE OLMUŞTU?

Kurtuluş Uygur, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığından uzaklaştırılan ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirmiş ve parti içindeki yönetim tarzına isyan etmesiyle gündeme gelmişti. Kasım 2025'te katıldığı bir parti toplantısında yaptığı çıkışlar viral olan Uygur, bu eleştirileri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edilmişti.