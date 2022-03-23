23 Mart 2022 Çarşamba 08:13 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 08:13

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde terör suçundan tutuklu Demirtaş ile 'Gezi kalkışması'nın finansörü Kavala'yı serbest bırakacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha FETÖ'cülere, seçilmiş iktidarı hedef alan amirallerin darbe imalı bildirisine, terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya sahip çıktı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Montrö'nün önemini vurgulayan amiraller yargılanıyordu. Onlar dik ve onurlu görev yaptılar. Emekliliklerinde de aynı duruşu sergiliyorlar. Yıllardır içerde olan askeri öğrenciler var, buradan selamlıyorum. Az kaldı merak etmeyin. Osman Kavala, Demirtaş var" ifadelerini kullandı. CHP Milletvekili Tuncay Özkan da Demirtaş'ı 'barış insanı' olarak nitelemiş, "Hapiste olmamalı, yakın zamanda TBMM'de yerini alacak" demişti.

KRİPTO ÖRGÜTE DESTEK

Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine destek veren Alparslan Kuytul'un başında olduğu Furkan Vakfı'nı da destek verdiği örgütler listesine ekledi. Kılıçdaroğlu, "Furkan Vakfı'nı seversiniz sevmezsiniz yürüyüş yapmak istiyorlar. Orantısız güç kullanıldı. Söz veriyorum; iktidarımızda göreceksiniz herkesin düşüncesine, inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstereceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, ayrıca 1915 Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdığı dev projelerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.