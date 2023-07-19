Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında gizli pazarlık! İmamoğlu'nun kuyusu kazılıyor

28 Mayıs'taki hezimet sonrası birbirlerine düşen ve bir süre yan yana poz vermeyen CHP ve İYİ Parti şimdilerde 'at pazarlığına' tutuşmuş vaziyette.

Bilindiği üzere CHP'deki koltuk savaşı taktiksel bir boyuta evrilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu, makamına göz dikip 'değişim' manifestosu yayınlayan Ekrem İmamoğlu'nu 'İstanbul'da tutup siyasetten silme' planlarına hız vermişti.Bu doğrultuda çarpıcı bir İYİ Parti hamlesine imza atan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası yan yana gelmediği Meral Akşener'le İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmiş, ikiliye partilerinin yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları eşlik etmişti.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi yapılan bu görüşme CHP'nin 'Büyükşehirler elden gidecek' kaygısı ve değişim isteyen İmamoğlu'nu İBB'de tutma niyetini de açık etti. İYİ Partili Koray Aydın'ın "İş birliği ve diyaloğa açığız" mesajı vermesi üzerine yapılan bu görüşme dikkatlerden kaçmadı.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER'İ, 'İMAMOĞLU'NU SİYASETTEN SİLME' PLANI!

CHP'deki koltuk savaşı, Kılıçdaroğlu'nun 'İmamoğlu'nu siyasetten silme' planı ve Akşener'le yaptığı birebir görüşmenin etkileri sürerken İYİ Parti'den CHP'ye şartlı açık kapı bıraktı. İYİ Partili Turhan Çömez, CHP içerisindeki kaosa dikkat çekti İYİ Parti olarak son sürat yerel seçimlere hazırlandıklarını dile getirdi.

Çömez, "CHP'nin şu anda önemli gündemleri var, iç tartışmalar yaşıyor. Bir Kongre tartışması var... Bunlar neye evrilecek bilmiyorum. Bu tabii beraberinde yerel seçimlere de yansıyacak, onu da hissediyorum. En azından saha bunu görüyorum... CHP seçmeninin kaygısı var, CHP teşkilatları önüne göremediği için ne yapcakları konusunda kaygıları var, bunları görüyorum..." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN BAY BAY KEMAL'E 'BÜYÜKŞEHİR' KARTI

"Biz şu anda İYİ Parti olarak yolumuza devam ediyoruz, saha çalışmalarımız var" diyen Turhan Çömez, "Genel Başkan yardımcılarımız sahada. Burak Akburak bütün belediyeleri dolaşıyor. Bizler sahadayız. Şu andaki planımız İYİ Parti olarak tek başımıza seçimlerde partimizi temsil ederek, en güçlü oyla ve en yüksek sayıda belediyeyle önümüzdeki dönemde milletimizi temsil edebilmek" dedi.

Çömez'in bu sözlerle yerel seçim öncesi CHP'ye 'Büyükşehirler' kartını açması dikkatlerden kaçmadı. İYİ Partili Turhan Çömez'e "Önümüzde bir yerel seçim var. CHP ve İYİ Parti kulislerinden edinilen bilgiler var. Bazı belediyelerin İYİ Parti'ye verileceği konuşulmaya başlandı. Bu var mı? Büyükşehirlere bakacak olursak; Manisa - Hatay, Adana - Mersin, Ankara - İstanbul gibi şehirlerden söz ediliyor. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu da yöneltildi.

Bunun üzerine Çömez CHP'ye şartlı açık kapı bırakarak şu yanıtı verdi;

Biz müzakere kapılarını her zaman açık tutarız. Muhataplarımızla, muhalefetteki diğer dostlarımızla oturur konuşuruz ve en doğru kararı, en doğru politikayı ve stratejiyi, en yüksek başarıları elde edecek projeleri hep beraber geliştiririz. Bu kapımız her zaman açık. Günü geldiğinde bu görüşmeler, müzakereler şüphesiz yapılacaktır ve millet adına en yüksek başarıyı getirecek adımlar atılacaktır.

"VER BÜYÜKŞEHİRLERİ BİTİR İMAMOĞLU'NU" PLANI!

Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyükşehirler elden gidecek" kaygısı ve İmamoğlu'nu İBB'de tutma planı doğrultusunda Meral Akşener'le bir araya gelmişti. İYİ Partili kurmayların da 'Büyükşehirler' kartını açıp CHP'ye şartlı açık kapı bırakması "Ver büyükşehirleri bitir Ekrem'i" planını açık etti.

İMAMOĞLU'NA YOLUN SONU GÖZÜKÜYOR

Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde 'değişim'den bahsetmiyor. Hatta soruları dahi yanıtlamıyor... İmamoğlu katıldığı bir programda bir gazetecinin 'değişim' sorusuna yanıt veremedi. İmamoğlu, "Teşekkür ederim bu konuya girmeyeceğiz" sözleriyle soruyu geçiştirirken yüz ifadesinin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.