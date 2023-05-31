İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,7225
  • EURO
    22,2419
  • ALTIN
    1311.17
  • BIST100
    4886.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kılıçdaroğlu ve Akşener'e istifa çağrısı: Bu rezalete artık bir son verin
Politika

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e istifa çağrısı: Bu rezalete artık bir son verin

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sesleniyorum; milletin önünden çekilin artık istifa edin ve siyaseti bırakın. Bu rezalete artık bir son verin. ” dedi.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 20:16 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu ve Akşener'e istifa çağrısı: Bu rezalete artık bir son verin
ABONE OL

YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Muhalefet partilerinde değişim gerektiğini ifade ederek eleştiriler yönelten Yılmaz, "Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sesleniyorum; milletin önünden çekilin artık istifa edin ve siyaseti bırakın. Bu rezalete artık bir son verin. Milleti gerip siyaseti bloke etmeyin. 76 yaşında bir siyasetçi umduğunu bulamadığı siyasetten çekilmeli. Yeterince yenilgi tatmış defalarca verilen krediyi kullanmış bir siyasetçi eğer dürüstlük ve ahlaktan bahsediyorsa bu dürüstlüğünü siyasetten çekilerek ortaya koymalıdır. Aksi takdirde kendisinin dürüstlüğü de tartışmaya açılacaktır. Siyasete hizmet illa genel başkanlık değildir. Türkiye'de siyasetin kısırlaşmasının nedeni ne yazık ki başarısız genel başkanların koltuk ısrarına devam ediyor olmasıdır. Eğer girdiğiniz seçimlerde bir başarı sağlayamıyorsanız çekilmeyi bileceksiniz. Bu bize gösteriyor ki muhalefet politika üretemiyor ve halkın güvenini kazanamıyor. Durum bu kadar basit ve nettir" ifadelerini kullandı.

"SORUN ÜLKEDE İKTİDAR DEĞİL MUHALEFETTİR"

Sözlerini sürdüren YTP Lideri Yılmaz, "Ceketini assa kazanan bir Erdoğan var. Benim hem Kılıçdaroğlu'na hem de sayın Akşener'e tavsiyem; milletin önünde bariyer olmaktan vazgeçip usulü erkan içinde siyasetten çekilmeleri ve derhal istifa etmeleridir. Devlet Bahçeli bile yaşı ve performansına bakıldığında bu iki liderden çok daha başarılı olmuştur. Halkın size itimadı yoksa size düşen görev; milletin başına musallat olmak değil halka teşekkür edip siyaset sahnesine veda etmek olmalıdır. Bırakın yeni insanlar ortaya çıksın. Bırakın başka insanlar siyasete girsin. Muhalefet medyası adı altında kartel bir CHP medyası ortaya çıkıyor. Neye hizmet ettiği belli olmayan bu medya tamamen CHP genel merkezinin sesi olarak hareket ediyor. Sorun ülkede iktidar değil muhalefettir. Bu muhalefet var oldukça da bu halk kararını değiştirmeyecektir" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.