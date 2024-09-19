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Politika

Kılıçdaroğlu yalanladı, Özdağ belgeyi paylaştı! ''İnanılır gibi değil'' tepkisi

CHP'nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolü reddetti. Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı vaadinde bulunmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na cevap veren Özdağ protokole ait görüntüleri paylaştı.

19 Eylül 2024 Perşembe 07:53 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu yalanladı, Özdağ belgeyi paylaştı! ''İnanılır gibi değil'' tepkisi
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CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tv100'e konuk olarak gazetecilerin sorularını cevapladı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak yapan ve bu ittifak dahilinde Özdağ ile bir protokol imzalayan Kılıçdaroğlu, aradan geçen bir buçuk seneden sonra, Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolü reddetti. Kılıçdaorğlu, Özdağ'a İçişleri Bakanlığı vaadinde bulunmadığını iddia etti.

Aynı zamanda kendi isteğiyle aday olmadığını da iddiaları arasına ekleyen Kılıçdaroğlu, "6'lı masa zorla beni aday yaptı" dedi.

ÖZDAĞ PROTOKOLÜ PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından, Ümit Özdağ sosyal medya hesabı X üzerinden Kılıçdaroğlu ile kendisi arasında imzalanan protokolü yayınladı ve Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Özdağ "Kemal Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği protokoller. İnanılır gibi değil." dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE İKİ BAKANLIK OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜÇ BAKANLIK"

Protokolde, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere toplam üç bakanlık sözünün verildiği görüldü.

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