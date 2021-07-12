Kılıçdaroğlu yine ‘adayım' diyemedi!

12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:35 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Adının geçtiği cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, adayın niteliklerini saydı ancak bir türlü aday olduğunu söyleyemedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

'ALİ Mİ VELİ Mİ'

"Son günlerde bir cumhurbaşkanlığı tartışması oluyor. Ali mi olsun, Veli mi olsun diye anketler geziyor ortalıkta. Önce ülkesini seven her vatandaşın elini vicdanına koyup şunu düşünmesi lazım, 'bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı' asıl sorumuz bu olmalı. Öyle bir cumhurbaşkanı olmalı ki 83 milyonu kucaklamalı. Ne olmalı? Cumhurun başkanı olmalı. Yani tarafsız olmalı. Yani bir partinin genel başkanı değil bütün vatandaşları kucaklamalı."

BİR DE HAKARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin günün 24 saati konuşma yapması doğru değil. Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz" diyerek hakaret içeren ifadeler kullandı.