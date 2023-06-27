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Politika

Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı... Bebek katilini öven Yanardağ'a sahip çıktı

Seçimlerde terör örgütü PKK'nın açıktan destek verdiği Kılıçdaroğlu, bebek katili Öcalan hakkındaki skandal açıklamalarının ardından tutuklanan fondaş gazeteci Merdan Yanardağ'a sahip çıktı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır.' dedi.

27 Haziran 2023 Salı 18:38 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı... Bebek katilini öven Yanardağ'a sahip çıktı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşı ve bebek katili Öcalan'a canlı yayında övgü dolu sözler sarf eden ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasını istedi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen fondaş gazeteci Merdan Yanardağ, teröristbaşı Öcalan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan CHP yandaşı Tele1 Genel Yayın Yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

YANARDAĞ'A SAHİP ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşını öven yanardağ'a sahip çıkarak serbest bırakılmasını istedi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

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