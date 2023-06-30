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Politika

Kılıçdaroğlu'na altın tabak cevabı: Fethullah Gülen sunarken sesin çıkmıyordu

Seçim mağlubiyeti sonrası kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğuna göz dikenlere, 'CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz' ifadeleriyle cevap vermişti. CHP liderinin sözlerine tepki gösteren partinin önde gelen isimlerinden Mehmet Sevigen, 'Fethullah Gülen sana sunarken hiç sesin çıkmıyordu.' dedi.

30 Haziran 2023 Cuma 20:23 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na altın tabak cevabı: Fethullah Gülen sunarken sesin çıkmıyordu
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim hezimetii sonrası 'topyekün değişim' diyerek koltuğuna göz koyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı. "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır" ifadeleriyle tepki göstermişti. İmamoğlu'na 'hodri meydan' diyen CHP lideri, "Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye genel başkan adayı olabilir." demişti.

"GÜLEN SANA SUNARKEN HİÇ SESİN ÇIKMIYORDU"

Yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP'li Mehmet Sevigen, "Kemal Bey, CHP'de liderlik altın tabakta sunulmaz, kurultayda seçilir demiş. Fethullah Gülen sana sunarken o zaman hiç sesin çıkmıyordu." paylaşımını yaptı.

KILIÇDAROĞLU NASIL GENEL BAŞKAN OLDU?

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 2010 yılında bir kaset operasyonuyla Deniz Baykal'ı CHP Genel Başkanlığı'ndan düşürerek Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık yolunu açmıştı. FETÖ'nün aparatlarının birçok farklı mecrada yayınladığı videoların ardından Baykal, 10 Mayıs 2010'de genel başkanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı. CHP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu ise birkaç gün sonra söylediğinin tersini yaparak adaylığını duyurmuştu.

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