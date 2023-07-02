Özcan geçen sene partisinden 1 yıl süreyle, geçici olarak ihraç edildi. Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan, 13 Haziran'da CHP'ye geri döndü. Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' çağrısında bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve adalet yürüyüşü' başlatacağını açıkladı.
YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI
Özcan, yarın başlayacağı yürüyüş öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi. Yarın saat 13.30'da Bolu Anıt Parkın önünden, "Değişim" tişörtü ile Ankara CHP Genel Merkezine 10 gün sürecek olan yürüyüşü başlatacak olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önemli açıklamalar yaptı. "Bu yürüyüş için önce efor testinden geçtim. Bacağım kırılsa da, tekerlekli sandalyeye muhtaç olsam da. Yürüyüşümü tamamlayacağım. Bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması için yapıyorum. Bana bir de yürümemem için özel adamlar gönderiyorlar. Göndermeyin kardeşim" açıklaması yaptı.
"SİYASİ VAATLERDE BULUNUYORLAR"
'SİYASİ RÜŞVET TEKLİF EDİLDİ'
Derdinin koltuk olmadığını da söyleyen Tanju Özcan, "Belki Genel Başkan adayı olacağım. Ama o tedbir orada durduğu sürece benim seçilme hakkımı elimden alıyorsun. Adaletten bahsediyorsun. Ondan sonra da çevrenden bazıları bana çeşitli siyasi rüşvetler teklif ediyor. Yürüyüşten vazgeçmem için, değişik makamlar, mevkiler için. Açık olarak söyleyeyim. Bu parti içerisinden geçici ihraç olduğum dönemde bu başka partilerden de gelmişti."
"VAZGEÇMEYECEĞİM"
"Ben Sayın Genel Başkan'a tekrar sesleniyorum, ben bu yürüyüşten bu tür siyasi rüşvet teklifleriyle vazgeçmem. Çünkü ben kendi ikbalimi, geleceğimi yakmaya hazırım. Yeter ki bu parti siyasi düzene girsin rayına otursun diye" "Sayın genel başkan, 'yarın itibariyle ben görevimden istifa ediyorum. Olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum, tüzüğü demokratik bir hale getirmek için arkadaşlarım bir çalışma yapıyorlar. Bunu kamuoyuyla paylaşıyorum. Ve kurultayda aday olmayacağım' dediği takdirde ben bu yürüyüşten vazgeçerim. Demezse sonuna kadar. İnceldiği yerden de kopar."
"ÖLÜMDEN BAŞKA HİÇ BİR ŞEY DURDURAMAZ"
Gelen bir soru üzerine Özcan şu cevabı verdi:
"Beni şov yapmakla suçluyorlar. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun bazı yakınlarıdır. 200 kilometre yol yürüyeceğim buna şov mu denir? Böyle şov mu olur. Benim yaptığım şov değil, gerçeklerdir. Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kalkma zamanı gelmiştir. Beni ölümden başka hiçbir şey durduramaz. Ayrıca, yürüyüş boyunca güvenlik göçleri beni en iyi bir şekilde koruyacaktır. Polisime ve jandarmamıza sonuna kadar güveniyorum. Son zamanlarda düşmanın çok oldu ama benim bunlardan zerre kadar korkum yok"