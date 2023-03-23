Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken tepki: Kandil ve Pensilvanya'nın taleplerini vadediyor

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti ziyaretleri ve FETÖ ve PKK'yı sevindirecek açıklamalara devam ediyor.

HDP'YE ZİYARETİN ARDINDAN DESTEK GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'yla olan ilişkisini hiçbir zaman gizlemeyen ve sık sık terör örgütüne destek açıklamalarında bulunan HDP'yi ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından ise HDP tarafı cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceklerini ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirten bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kirli pazarlığı ise tartışmalara neden oldu.

DEMİRTAŞ, KAVALA, FETÖ...

Sık sık cumhurbaşkanı seçildiği taktirde terör örgütü yandaşlığı nedeniyle cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimleri serbest bırakacağı ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlerini Halk TV ekranlarında yineledi. Üstelik Kılıçdaroğlu bu kez PKK'nın yanında FETÖ'ye de gül uzattı.

Demirtaş, Kavala ve Gezi olaylarının mimarlarını serbest bırakacağını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, FETÖ ilişkileri nedeniyle görevden alınan KHK'lıların da görevlerine iade edileceğini söyledi.

AK PARTİLİ DAĞ: KANDİL VE PKK NE İSTERSE VADEDİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu vaatlerine tepki gösterdi.

Hamza Dağ "Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu sözleriyle aynı zamanda yürütmenin yargıyı kontrol edeceğini ve mahkemeleri rafa kaldıracağını açıkça itiraf ediyor. CHP despottur, değişmez!" ifadelerini kullandı.