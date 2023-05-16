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Politika

Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken tepki: Milletine yalan söyleyenden Cumhurbaşkanı olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs akşamı saat 19.53'te 'öndeyiz.' şeklindeki sosyal medya paylaşımına ilişkin ANKA Haber Ajansının verilerine işaret ederek, 'Aslında Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabloda 7 puan geride olmasına rağmen açık açık yalan söylemekten çekinmediği net bir şekilde görülüyor. Milletine yalan söyleyenden Cumhurbaşkanı olmaz.' ifadesini kullandı.

AA16 Mayıs 2023 Salı 19:17 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken tepki: Milletine yalan söyleyenden Cumhurbaşkanı olmaz
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Akış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs seçim verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"MİLLETİNE YALAN SÖYLEYENDEN CUMHURBAŞKANI OLMAZ"

ANKA Haber Ajansı'nın saniye saniye hangi veriyi abonelerine aktardığını paylaştığını ve bu sayede CHP Genel Merkezi'nde o saatlerde neler olduğunun görülebildiğini belirten Akış, paylaşımında şunları kaydetti:

"Buna göre Kılıçdaroğlu'nun 'öndeyiz' diyerek tweet attığı saat 19.53'te ANKA Haber Ajansına göre, Kemal Kılıçdaroğlu:43,99 Recep Tayyip Erdoğan: 50,65. Aslında Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabloda 7 puan geride olmasına rağmen açık açık yalan söylemekten çekinmediği net bir şekilde görülüyor. Milletine yalan söyleyenden Cumhurbaşkanı olmaz."

TABLONUN YER ALDIĞI TWEETİ DE PAYLAŞTI

Mustafa Akış, ANKA Haber Ajansının seçim gecesi abonelerine servis ettiği verileri içeren tablonun yer aldığı tweeti de paylaştı.

Akış, paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs saat 19.53'te sosyal medyadan yaptığı "öndeyiz" şeklindeki açıklamasını da ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun bu tweetine yaklaşık 200 bin retweet ile 90 milyondan fazla görüntüleme gelmişti.

İşte o tweet;

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