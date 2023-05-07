Kılıçdaroğlu'na net cevap: Yeni İpek Yolu'nu zaten açtık; Günaydın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da iş dünyası ile buluştu. Kentteki bir otelde düzenlenen buluşmada bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin hayal edilemeyen pek çok şeyi gerçekleştirdiklerini, Zigana Tüneli'nin de bu projelerden biri olduğunu söyledi. Dünya standartlarında yapılan en yüksek işlerden biri olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, Türkiye'nin yatırım ve hizmete kavuştuğunu söyledi. "Bizim işimiz icraat fazla konuşmayız" diyen Karaismailoğlu, yatırımlarla Trabzon'u sadece Türkiye'ye değil, dünyaya bağladıklarını vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, İpek Yolu'nu yeniden canlandıracaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu yanıtı verdi:

"Güler misiniz ağlar mısınız? Karşımızdaki aday, yıllar önce 'Sabiha Gökçen'e Havalimanı yapacağınıza Tuz Gölü'ne alabalık çiftliği yapın' diyen vizyoner akşam da bir vizyon projesi sunmuş. Beyefendiye 'günaydın' dedik. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını 2017'de, Marmaray'ı 2013'te açtık. Açıldığının da farkında değiller. Hangi rüyalarda yaşıyorlarsa. Yeni İpek Yolundan bahsediyorlar. Şu anda Çin Pekin'den Londra'ya trenler kesintisiz gidiyor. Bu da yetmedi. Kalkınma Yolu diyoruz. Trabzon Limanı'nı Basra Körfezi'ne bağlıyoruz. Zigana Tüneli de bunların önemli akslarından bir tanesidir. Büyük, güçlü, lider Türkiye'den bahsediyoruz. Biz Yeni İpek Yollarını zaten açtık. Günaydın beyefendi. Gözünüzü açın biraz. Biz şu anda açılmış koridorların kapasitelerini daha artırmak için güzergahtaki bütün ülkelerle oturup toplantılar yapıyoruz. Türkiye tarih yazıyor. Alabalık çiftliği ile alabalık beslemekle bu işler olmuyor. Memleketin güçlenmesini dert eden kadrolarla sayesinde bu işler oluyor."

TÜRKİYE'Yİ SEVMEYEN KİM VARSA KARŞIMIZDAKİ İTTİFAKI DESTEKLİYOR

Vatandaşları CHP'li belediyelerin insafına bırakmamak için yarım kalan projeleri alıp tamamladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Öyle inşaatı devam eden projelerin üstüne hafriyat dökerek mi bu işler oluyor. Maalesef karşımızdaki vizyonerler bunlar. Ama milletimiz bunu çok iyi biliyor. Karşımızda ittifak var. Türkiye'yi sevmeyen, Türkiye'ye düşmanları kim varsa burayı destekliyor" dedi.

"BÜYÜK BİR OYUN VAR KARŞIMIZDA"

Nahcivan üzerinden yeni koridor açacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyük düşündüğünü, Ankara, Çorum, Samsun, Trabzon'u Sarp'a bağlayacaklarını ifade etti. Bunların sonucunda ülkenin ve şehirlerin geliştiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "İhracat rakamları fırlıyor. Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerden bir tanesi oluyor. Bunları konuşmamız için bugünkü gibi huzur ve güven ortamı olması gerek. Yıllarca bizim gençlerimizi, zamanımızı ve paramızı çaldılar. Ülkemizin geleceğini konuşturmadılar. 2002 yılında zihniyet değişikliği oldu. Artık, vatanı milleti için proje konuşan, dünyanın en büyük mega projelerini kendi mühendisi ve işçisi ile hayata geçiren bir Türkiye var. O yüzden terör bağlantılı kişilere milletimiz fırsat vermeyecektir. Büyük bir oyun var karşımızda. Sanayici güven olmayan yere gelir mi? Yatırım yapar mı? Yıllardır yatırım düşmanlığı yapıyorlar. Yabancıları korkutuyorlar. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde Antalya Havalimanı ihalesi yaptık. İhaleyi alanlar birisi Alman, birisi Fransız birisi de Türk" şeklinde konuştu.

"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YATIRIM YAPTIK"

Doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak ülkenin önünü açtıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Bize vereceğiniz destek daha fazla yatırım, istihdam, üretim ve turizm olarak dönecektir. Trabzon'a gelen turistler Orta Doğu'dan geliyorlar. Allah göstermesin bir iktidar değişikliğinde bir tanesini burada göremezsiniz. Gelen turistlere bir sorun. Cumhurbaşkanımıza olan güven dolayı Türkiye'yi tercih ediyorlar. O yüzden onları memnun edeceğiz ve gerçek misafirperverlikle Trabzonlu gibi ağırlayacağız ve göndereceğiz, daha fazlası gelecek. 3-4 ayla değil, yıllara nasıl yayabiliriz onları konuşacağız. 14 Mayıs'ta güven ve istikrar ortamı devam edecektir. Meydanlara sığmıyoruz. Bu, vatan ve milletine aşık olanların feryadıdır" ifadelerini kullandı.