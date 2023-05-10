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Politika

Kılıçdaroğlu'na pankartlı tepki: Söylesene ''Çocuklarımızı şehit eden Demirtaş'ı serbest bırakacağım'' diye

İktidara gelmesi halinde teröristleri salma sözünü veren 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, Düzce'de pankartla protesto edildi. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı miting alanın tam karşısına 'Söylesene bu meydanda! 'Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım' diye.' yazılı bir pankart asıldı.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:44 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na pankartlı tepki: Söylesene ''Çocuklarımızı şehit eden Demirtaş'ı serbest bırakacağım'' diye
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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları için geçtiğimiz gün Düzce'ye gitti. Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de miting yaptığı alanın tam karşısına dikkat çeken bir pankart asıldı.

DEMİRTAŞ TEPKİSİ!

Miting alanına asılan pankartta şu ifadeler yer aldı:

"Söylesene bu meydanda! 'Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım.' diye."

7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağının sözünü vermişti.

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