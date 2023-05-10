7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları için geçtiğimiz gün Düzce'ye gitti. Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de miting yaptığı alanın tam karşısına dikkat çeken bir pankart asıldı.

DEMİRTAŞ TEPKİSİ!

Miting alanına asılan pankartta şu ifadeler yer aldı:

"Söylesene bu meydanda! 'Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım.' diye."

7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağının sözünü vermişti.