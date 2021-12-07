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Politika

Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bütün milleti utandırdı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulundaki el hareketine ilişkin 'Sayın Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı. Mesleği gazeteci olan ve Meclis'te halkı temsil eden bir vekil olarak mahcup oldum.' dedi.

AA7 Aralık 2021 Salı 13:38 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 13:38
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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun hareketi karşısında sadece kendisinin değil, bütün milletin mahcup olduğunu söyledi.

Herkesin söz ve hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Aydemir, "Biz milleti temsil ediyoruz. Siyasi partilerin genel başkanlarının daha çok dikkat etmesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı. Mesleği gazeteci olan ve Meclis'te halkı temsil eden bir vekil olarak mahcup oldum. Bu milletin çok yüksek değerleri var. Keşke o değerlerden faydalansalar. O değerlerden faydalansalar bu tür davranışlar ortaya çıkmaz." diye konuştu.

Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "28 Şubat sürecinde başı açık kadın, başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı." sözlerini anımsatarak, bu açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını, o dönmede öğrencilerin başörtülerinin zorla çıkarıldığını belirtti.

İbrahim Aydemir, vefat eden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı'yı da rahmet ve minnetle andı.

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