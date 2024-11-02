Terör suçlamasından tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından CHP Meclis Grubu İstanbul'da toplandı.

Özer'i pazartesi günü Silivri'deki cezaevinde ziyaret edeceğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'Sine-i Millet' çağrısına tepki gösterdi.

Özel, "Her kriz anında sosyal medyada 'sine-i millete dönün' deniyor. Bütün muhalefete uyarıda bulundum. Sine-i millet demek, 'istifa et git' demek. Biz erken seçim istiyoruz. Sine-i milleti savunmak tuzağa düşmektir. Bu felaket doğurur. Sayın genel başkan bu konuyu kendisi bilir ama maalesef sosyal medya odaklı birtakım arkadaşlar var, sayın genel başkanın iletişimine katkı sağlıyor" dedi.

Özel, Esenyurt çağrısına karşılık vermeyen Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar belediye başkanları ise "Başkanlarımızın yüzde 60'ı katılamadı. Bir gün sonra şurada olun dediğinizde her zaman orda olamazlar" sözleriyle savundu.

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