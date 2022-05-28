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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar çağrı: Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması için bize katılın

Kemal Kılıçdaroğlu, terör ile iltisaklı Selahattin Demirtaş ve Gezi Olayları finansörü Osman Kavala hakkında akıllara zarar bir skandala daha imza attı. Van'da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu vatandaşlara “Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Mehmet Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” dedi.

IHA28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:46 - Güncelleme:
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Çeşitli programlara katılmak üzere dün akşam saatlerinde Van'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açıklamaları öncesi Van kedisi hediye edildi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, huzur içinde yaşamak isteyen bölge halkının kendilerine katılmasını istedi.

"DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORSANIZ BİZE KATILACAKSINIZ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Van'ın büyümesini ve bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılın. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini ve oyunuzun değerinin olmasını istiyorsanız o zaman bize katılacaksınız. Van'ın görkemli tarihinin ve doğal güzelliklerini, sadece bölgede değil, bütün Türkiye'de ve dünyada duyulmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Sınır ticaretinin gelişmesini, komşu ülkelerle ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişilerin ya da düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Mehmet Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" diye konuştu.

Çalıştaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere çok sayıda CHP'li belediye başkanı katıldı.

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