Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu ve kurultay açıklaması

Türkiye 31 Mart seçimlerini geride bıraktı.

Kurultayda Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimcilere kaybederek CHP genel başkanlığını bırakan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim değerlendirmesi geldi.

"BEN SİYASETİ BIRAKSAM DA SİYASET BENİ BIRAKMAZ"

KRT'ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben siyaseti bıraksam da siyaset beni bırakmaz" cümlesiyle siyasete geri dönüşünün sinyalini verdi.

"YAKIN ZAMANDA KURULTAY OLMAZ"

CHP kurultayında aday olup olmayacağı sorusuna net cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, "Yakın zamanda bir kurultay olacağını sanmıyorum. Biliyorsunuz tüzük kurultayı olacak, daha bir şey görmedik. Tüzüğü görmek gerekiyor. İşte o zaman gerçekten bir değişim oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Ekrem İmamoğlu'yla ilgili konuştu.

Seçim sonrası Mansur Yavaş'ı ve Özgür Özel'i arayan Kılıçdaroğlu'nun daha önce, "Aramızda baba-oğul ilişkisi var" dediği İmamoğlu'nu aramaması dikkat çekti.

Seçim sürecinde de herhangi bir görüşme gerçekleştirmedikleri bilinin iki isimle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan bir çıkış daha geldi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun da seçim sonrası kendisini aramadığını söyledi.