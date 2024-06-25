Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ABB'nin Sıhhiye Tesisi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, bölgenin sorunları var, oturup konuşacağız yani" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, "Onu bilmiyorum arkadaşlar. Talep olursa elbette görüşürüz. Bizim partili arkadaşlarımız. Yabancı birisi değil, başka birisi değil. Oturacağız, konuşacağız" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR ŞEY YOK'



Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu randevu aldığını söyledi, yarın görüşmeniz bekleniyor ?' sorusuna, "Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay olduğunda Sayın Başkan arar geleceği günü belirtir. Ona göre önceden konuşuruz. Benim programımın, onun programının uygun olması lazım. O çerçevede oturup konuşuruz. Yemeğimizi de yeriz" dedi.

'ÖZEL BİR GÜNDEMİMİZ YOK'



Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun zamandır görüşmediklerini belirten Yavaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Özel bir gündemimiz yok sadece sayın genel başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde bir yemek ikram edeyim dedim hepsi bu." (DHA)