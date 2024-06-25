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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na yalanlama: Onların hepsi asparagas

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş ile bir araya gelen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun görüşme talebine yönelik soruya 'Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok.' dedi.

DHA25 Haziran 2024 Salı 23:57 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na yalanlama: Onların hepsi asparagas
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ABB'nin Sıhhiye Tesisi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, bölgenin sorunları var, oturup konuşacağız yani" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, "Onu bilmiyorum arkadaşlar. Talep olursa elbette görüşürüz. Bizim partili arkadaşlarımız. Yabancı birisi değil, başka birisi değil. Oturacağız, konuşacağız" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR ŞEY YOK'

Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu randevu aldığını söyledi, yarın görüşmeniz bekleniyor ?' sorusuna, "Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay olduğunda Sayın Başkan arar geleceği günü belirtir. Ona göre önceden konuşuruz. Benim programımın, onun programının uygun olması lazım. O çerçevede oturup konuşuruz. Yemeğimizi de yeriz" dedi.

'ÖZEL BİR GÜNDEMİMİZ YOK'

Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun zamandır görüşmediklerini belirten Yavaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Özel bir gündemimiz yok sadece sayın genel başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde bir yemek ikram edeyim dedim hepsi bu." (DHA)

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