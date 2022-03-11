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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş vaadi! ''İktidara geldiğimizde serbest bırakacağız''

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde '15 Temmuz darbe girişimi' ve 'Gezi Parkı olayları'na ilişkin iddialar kapsamında tutuklu yargılanan Osman Kavala ile 6-8 Ekim olaylarının ve öldürülen onlarca canın sorumlusu Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını açıkladı.

IHA11 Mart 2022 Cuma 11:31 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 11:31
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Dün akşamdan beri Diyarbakır'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programları dahilinde akşam saatlerinde bir otelde gençlerle basına kapalı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, gençlerden not aldığı 50 soruyu tek tek cevapladı. 'İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mısınız' sorusuna, Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın hiçbir suçu olmadığını, hiçbir günahı olmadığını, Demirtaş, Osman Kavala gibi birçok mahkumu serbest bırakacaklarını söyledi.

"DEMİRTAŞ İLE EN FAZLA GÖRÜŞEN MİLLETVEKİLLERİ DE CHP'Lİ VEKİLLERDİR"

Kılıçdaroğlu, "Selahattin Bey'in içeride tutulmasının temel nedeni şu, hiçbir suçu yok. Hiçbir günahı yok. Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP'li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim" dedi.

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