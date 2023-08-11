Kılıçdaroğlu'ndan namus sözünü tutmayan Eren Erdem'e yeni görev

Genel seçimlerden hemen önce 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim. Namus ve şeref sözü veriyorum' diyen Eren Erdem'e Kılıçdaroğlu tarafından yeni görev verildi.

Merkez Yürütme Kurulu değişikliğiyle genel başkan yardımcılığına getirilen Erdem, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iletişim koordinatörlüğünü de üstlenecek.

Diken'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir iletişim koordinatörlüğünü yürüten Ömer Topsakal'ın görevinin başında bulunmadığı sürede sorumluluk alanındaki işleri Eren Erdem yerine getirecek.

Kılıçdaroğlu'nun kararıyla daha önce 'Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu olan Eren Erdem'in görev alanı genişletilmişti. Erdem 'Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları' alanında görevlendirilmişti.