27 Ağustos 2021 Cuma 08:19 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 08:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partidir. Geçmişte insan haklarından yana ne kadar hatalarımız varsa yüzleşeceğiz" dedi. Bu sözler, 'kaset kumpası' ile giden Baykal'ın yerine geldiği tarihi ve CHP'nin de katıldığı, HDP'nin 'Dersim katliamı ile yüzleşme' çağrısı yapan programını hatırlattı.

Çorum'da muhtarlar, oda, dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşu ve üretici örgütlerinin temsilcileriyle buluşmasında konuşan Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına "Sakın ola kimsenin ekmeğiyle oynamayın" talimatı verdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, dış politikaya yönelik eleştirilerini de sıralarken, "Komşularımızla huzur içindeydik. Suriye ile Mısır'la niye kavga ettik? Kavgayı başlatırsan, kapıları açarsan Suriyeliler de, Afganlar da gelir" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Artık öyle kavganın yeri yok" dedikten sonra, şöyle devam etti:

'HATALARIMIZLA YÜZLEŞECEĞİZ'

"CHP'nin hiçbir kabahati, kusuru yok mu bu işlerde. Bizim kabahatimiz de, kusurumuz da, yanlışımız da var. Ama rahatlıkla size şunu söyleyebilirim, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti, CHP'dir. Demokrasiden, insan haklarından yana ne kadar geçmişteki hatalarımız varsa hatalarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Hatalarımızla, yanlışımızla yüzleşeceğiz."

KUMPAS VE DERSİM'İ HATIRLATTI

Kılıçdaroğlu'nun "10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti" ifadesi, 2010'da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik 'kaset kumpası' sonucu Baykal'ın çekilmesi üzerine Genel Başkanlığa geldiği tarihe işaret ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim de kabahatimiz var, yüzleşeceğiz" ifadesi de, 9 Ağustos'ta Erzincan'da CHP'nin de katılımıyla düzenlenen bir programda, 'Dersim olayları' için 'katliam' ifadesinin kullanılmasını hatırlattı. HDP tarafından düzenlenen anma programına, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal ile il yöneticileri katılmış, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "1938'de Dersim'de katliam yapanlar Dersim'i, Kürtlüğü, Kızılbaş inancını yok etmek istiyorlardı, çocuk, kadın, yaşlı demeden herkesi katlettiler. Bu sızının dinmesi sadece gerçek bir yüzleşme ile olur" demişti.

Kılıçdaroğlu, ayrıca konuşmasında, CHP yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçilere, Suriye'de Esed yönetiminin sivil halka yönelik katliamlarına ve Mısır'da seçilmiş sivil yönetime karşı askeri darbe yapılmış olduğuna ise değinmedi.