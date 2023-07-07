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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan seçim hezimetine ilişkin itiraf: Ciddi bir travma oldu

CHP'li Barış Yarkadaş, 28 Mayıs seçiminin hemen ardından Kılıçdaroğlu ile yenilgi hakkında konuştuğunu söyledi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu hezimet hakkında, 'Hepimiz kazanacağımıza çok inanmıştık. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu.' dediğini söyledi.

7 Temmuz 2023 Cuma 20:15 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan seçim hezimetine ilişkin itiraf: Ciddi bir travma oldu
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Kılıçdaroğlu, partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen 'istifa et' çağrılarını duymamazlıktan gelmeye devam ediyor. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn eden Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isyan bayrağı açtı. 'Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" demişti.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'seçim' temalı görüşmenin detaylarını aktardı.

'KAZANACAĞIMIZA ÇOK İNANMIŞTIK'

Seçim yenilgisi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun travma yaşadığını söyleyen Yarkadaş, "'Bu yerel seçimle ilgili insanlarda büyük bir umutsuzluk dalgası var. Onu sizle gözlemliyorsunuzdur. Bir mesajınız olur mu?' sorusuna Kılıçdaroğlu, 'Hepimiz kazanacağımıza çok inanmıştık. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu.' yanıtını verdi" diye konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞINI KRONİK HALE GETİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun Yarkadaş'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil.

Bir nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık şimdi biz o nehri yüzmeye devam edeceğiz karşıya geçeceğiz nehir akıyor biz de yüzüyoruz' yanıtını verdi."

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