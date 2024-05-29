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Politika

Kılıçdaroğlu için çarpıcı ifadeler: Kendi ayağına sıkıyor

14-28 Mayıs seçim hezimetlerinin hemen ardından koltuğundan olan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendisini hançerlemekle suçlamıştı. Konu hakkında 24 TV'de yayınlanan 'Açık Görüş' programında açıklama yapan gazeteci Ahmet Tezcan, 'Kılıçdaroğlu “loser” olduğunun farkında değil. Bu söylediklerinin dahi kendi ayağına sıkmak olduğunun farkında değil.' dedi.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu için çarpıcı ifadeler: Kendi ayağına sıkıyor
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24 TV'de Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu "Açık Görüş" programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanlarından Gazeteci Ahmet Tezcan, genel seçimlerin hemen ardından tartışmaların bir türlü bitmediği CHP içerisindeki kavgalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU KENDİ AYAĞININ SIKTIĞININ FARKINDA DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin farkında olmadığını söyleyen Tezcan, "Kılıçdaroğlu "loser" olduğunun farkında değil. Bu söylediklerinin dahi kendi ayağına sıkmak olduğunun farkında değil. Çünkü Ümit Özdağ ile yaptıkları protokoller gibi anlaşmalar 'iyi ki gitmiş başımızdan' dedirtebilecek şeyler." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU, İSMET PAŞA POZİSYONUNDA"

Kılıçdaroğlu'nun bu söylemler ile ağlak, huysuz ihtiyar kişiliğe büründürdüğünü belirten Tezcan, "Bu CHP İsmet Paşa'yı (İnönü) götürdü. Kılıçdaroğlu da şu an İsmet Paşa pozisyonunda." dedi.

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