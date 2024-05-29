'de Gazeteci'in sunduğuprogramına katılan, genel seçimlerin hemen ardından tartışmaların bir türlü bitmediği CHP içerisindeki kavgalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU KENDİ AYAĞININ SIKTIĞININ FARKINDA DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin farkında olmadığını söyleyen Tezcan, "Kılıçdaroğlu "loser" olduğunun farkında değil. Bu söylediklerinin dahi kendi ayağına sıkmak olduğunun farkında değil. Çünkü Ümit Özdağ ile yaptıkları protokoller gibi anlaşmalar 'iyi ki gitmiş başımızdan' dedirtebilecek şeyler." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu söylemler ile ağlak, huysuz ihtiyar kişiliğe büründürdüğünü belirten Tezcan, "Bu CHP İsmet Paşa'yı (İnönü) götürdü. Kılıçdaroğlu da şu an İsmet Paşa pozisyonunda." dedi.