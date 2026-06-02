2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
  Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! 19 kişilik MYK listesi açıklandı
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini bugün ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun CHP sözcülüğüne getirdiği Müslim Sarı listeyi açıklarken 'MYK 19 arkadaşımızdan oluşuyor' dedi.

HABER MERKEZİ2 Haziran 2026 Salı 16:07
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP sözcülüğüne getirdiği Müslim Sarı, MYK listesini kamuoyuyla paylaştı.

İŞTE CHP MYK ÜYELERİ...

Kemal Kılıçdaroğlu - Genel Başkan

Rifat Turuntay Nalbantoğlu - Genel Sekreter

Orhan Sarıbal - Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/Sayman

Müslim Sarı - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer - Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık - Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci - İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

