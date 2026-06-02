Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP sözcülüğüne getirdiği Müslim Sarı, MYK listesini kamuoyuyla paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu - Genel Başkan
Rifat Turuntay Nalbantoğlu - Genel Sekreter
Orhan Sarıbal - Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/Sayman
Müslim Sarı - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Semra Dinçer - Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Demir - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Cemal Canpolat - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Necdet Saraç - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yıldırım Kaya - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Efe Uyar - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Berhan Şimşek - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Hakan Uyanık - Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Nevaf Bilek - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Adnan Demirci - İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Tahsin Tarhan - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Akkuş İlgezdi - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı