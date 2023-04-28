Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonuna dikkat çeken tepki: Acizane durumunuzun göstergesidir

Terör örgütü PKK ile iç içe olan HDP'den destek alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'temiz alnını şükür için secdeye koyup rabbine hamdedenler' ifadesine Ortadoğu bataklığı demesi ve Ayasofya'yı propaganda malzemesi olarak nitelemesine Hamza Dağ tarafından tepkiyle karşılandı.

KILIÇDAROĞLU İLKESİZCE ÖĞRENDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya için yaptığı paylaşımı, AK Parti reklam filmlerini önceden ilkesiz olarak öğrenmesinden dolayı olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin Ayasofya filminin 21.00'da ekranlarda olacağı bilgisinin birileri tarafından Kılıçdaroğlu'nun ekibine bildirildiği, Kılıçdaroğlu'nun ise bunu fırsat bilip filmden hemen önce paylaşım yaptığı belirtildi.

"ACİZANE DURUMUN GÖSTERGESİDİR"

Hamza Dağ, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi:

Yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filmimize ilişkin etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak bu paylaşımı yapmanız; içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesidir. Milletimizin Ayasofya Camii hususundaki maneviyatını itibarsızlaştırmaya çalışmaktan hicap duymalısınız. Bizi izlemeye devam edin. Belki o zaman bu milletle gerçekten tanışabilirsiniz.