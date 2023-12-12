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Politika

Kılıçdaroğlu'nun B planı ortaya çıktı! İmamoğlu'nu böyle yıkacak

Kurultayı kaybeden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni planı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu küskünlerle yıkacağı öğrenildi.

Yeni Şafak12 Aralık 2023 Salı 08:42 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun B planı ortaya çıktı! İmamoğlu'nu böyle yıkacak
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun delegeye verdiği ama tutmadığı sözlere odaklandı. 2024 başında faaliyete geçecek olan İkinci Yüzyıl Vakfı üzerinden parti içi dinamikleri kontrol edecek Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıl Akademisi'ni de hayata geçirecek. Vakıf üzerinden partililerle bağını sürdürecek olan Kılıçdaroğlu, akademi üzerindense parti içindeki muhalefet blokunu zinde tutmayı deneyecek.

536 DELEGENİN İMZASI TAMAM

Kılıçdaroğlu, kasım kurultayında, ikinci tur seçimde kendisini destekleyen 536 delegenin imzasını toplamayı başardı. Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta olası bir yenilgi durumunda 800'den fazla delegenin imzası ile olağanüstü kurultay isteyecek. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, şimdiden İmamoğlu'nun yerel seçime dönük vaatlerle yanına çektiği 307 delegenin peşine düştü.

307 KÜSKÜN DELEGE BEKLENİYOR

Kaynaklar, 307 delege için, "Kongreler sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun bol keseden olmayan makamları dağıttığı isimler" tanımlaması yaptı. Kaynaklar, "İmamoğlu ve İstanbul ekibinin yanı sıra Özgür Özel adına da konuşan bazı üst düzey CHP'liler, bazı delegelere bizzat kendileri ya da yakınları için yerel seçimlerde il ve ilçe meclisi üyeliği gibi sözler verdiler. Aday listelerinin açıklanmasından sonra ciddi bir küskünler grubu ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

KURULTAY MAYISTA

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kaynaklar, yerel seçimde İstanbul'un kaybedilmesi halinde, 800'den fazla delegenin imzasıyla olağanüstü kurultaya gidileceğini ifade etti. Kaynaklar, "Yerel seçimler kaybedilirse kurultay duyurulduğu gibi 6-9 Eylül'de olmaz. Mayıs içinde olur" dedi.

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