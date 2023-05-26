İstanbul'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında mikrofon uzatılan bir genç, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayıp Sinan Oğan'ın yeğeni olduğunu iddia etmişti. Oğan'ın öz dayısı olduğunu ancak oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini ifade eden genç, "Onun politikasını kendime uygun bulmuyorum. Yanlış yaptığını düşünüyorum. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim." demişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI DEMİR'DEN "ÇOK İLGİNÇ" PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, Oğan'ın öz yeğeni olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan gencin videosunu paylaşarak "Çok ilginç bir videoya denk geldim" notunu düştü.

ŞAKA AÇIKLAMASI...

Demir'in ilginç bulduğu açıklamalar gerçek dışı çıktı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklamada bulunan Emir Kalkan isimli genç, Oğan'ın yeğeni olmadığını ve şaka yaptığını itiraf etti.

Demir ise görüntülerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkmasına rağmen paylaşımını kaldırmadı.