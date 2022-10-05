Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü oyununa tepki yağdı: Zulmü unutturamazsınız

CHP lideri Kılıçdaroğlu helalleşme kisvesi altında kötü senaryoyla yazılmış yeni bir dizide başrolü üstlendi. Yayımladığı Instagram videosuyla başörtüsünü yasal güvenceye almak için kanun teklifi vereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, ikiyüzlülükte zirve yaptı. Oysaki aynı Kılıçdaroğlu SSK'nın başında olduğu dönemde başörtüsü taktıkları için kurum avukatları hakkında soruşturma açtırmış, milletvekiliyken üniversitelerde başörtüsü serbertisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne koşa koşa gitmişti. Başörtüsüne '1 metrekarelik bez parçası' dediği sözleri hâlâ hafızalarda olan, ikna odalarının mimarlarıyla dava arkadaşlığını hiç bırakmayan Kılıçdaroğlu melek rolüyle toplumun hiçbir kesimini inandıramadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kirli geçmişini yok sayarak başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Instagram hesabından yayımladığı video toplumun her kesimi tarafından samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak bulundu.

28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında başörtüsü ve İmam Hatiplerle ilgili alınan yasakçı kararların Erdoğan öncülüğünde AK Parti iktidarında ortadan kaldırıldığına dikkat çeken siyasiler ve vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi:

"UTANÇ MANŞETLERİNİ ATTIRAN CHP'DİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: Ne Anayasamızda, ne de kanunlarımızda başörtüsünü yasaklayan bir hüküm yok. Vesayetçi darbeci anlayışın hakim olduğu yıllarda keyfi bir şekilde uygulanan bir yasak vardır. Bu keyfiliği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sona erdirmiştir. Bu ülkede başörtüsü serbestliği getiren Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettiren, "411 el kaosa kalktı" dedirten CHP'dir. Başörtüsünü yasaklayabilecek bir güç artık Türkiye'de yoktur.

GÖSTERMELİK TEKLİFLERLE ZULMÜ UNUTTURAMAZSINIZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin: Kılıçdaroğlu, iptal ettirmek için AYM'ye götürdüğü başörtüsü özgürlüğü için yasa teklifi verecekmiş. Yasalarda olmayan yasak yıllarca Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne dayandırıldı. Göstermelik yasa teklifleriyle hiç kimse yaptıkları zulümleri unutturamaz.

SİZİN BU ÜLKEYE BIRAKTIĞINIZ ENKAZI BİZ KALDIRDIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Sizin bıraktığınız enkazı kaldırıp herkese başörtüsü özgürlüğü getirdik. Ülkemizin başörtü değil artık ikiyüzlü muhalefet sorunu var.

AJANS HAREKETLERİ BUNLAR

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Tıpkı 'helalleşme' gibi samimiyetten uzak, istismar kokan, ajans hareketleri bunlar...

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: Bu kadar da iki yüzlü, yalancı, istismarcı siyaset olmaz. Azıcık samimiysen, milletten ve başörtüsü meselesini tarihe gömen Cumhurbaşkanımız'dan özür dile.

Nilüfer Dilrûba Yılmaz: Başörtüsü karşısındaki tek engel CHP'nin bizzat kendisidir.

Betül Baykal Dinç: Sakın bu milleti başörtüsü üzerinden sınamayın. Buna önce ahlakınız, sonra aklınız, en sonunda çapınız, finalde de zekanız yetmez.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bu başörtüsü hassasiyeti olan kesimlerin oyunu almak için yapılan siyasi bir hamle.

MİLYONLARCA KADININ HAYATINI MAHVETTİNİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin: 'Başörtüsü' yasakları size rağmen nihayet bulmuştur. Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükût edin.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz: 'Türban 1 metrekarelik bez parçası' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini Meclis'e sunacağız' demesi 'başörtüsü ikiyüzlülüğü'dür.

YASAK DİLEKÇESİYLE GÜLEREK POZ VERDİKLERİ GÜNLERİ UNUTMADIK

2007'de üniversitelerde başörtüsü yasağı kaldırılmıştı. Ancak 27 Şubat 2008'de CHP ve DSP'li milletvekillerinin imzasının bulunduğu dava dilekçesi, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne verildi. 58 sayfalık dilekçede, değişikliğin iptali istendi. Mahkeme koridorlarında Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu yasakçı ekip utanç dilekçesi ellerinde gülerek pozlar verdi. SABAH'a konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur "Başörtüsünü tekrar zincire vurmak için 58 sayfalık dilekçe ile Anayasa Mahkemesi koridorlarında dolaştığınız, poz verdiğiniz günleri unutmadık" dedi.

1 METREKARELİK BEZ PARÇASI, ÇUL, ÖRÜMCEK KAFA, AKIL ÖRTÜSÜ...

Kılıçdaroğlu yıllar önce CEM TV'de katıldığı bir televizyon programında Prof Dr. Berin Ergin'in 'Ben türban değil çul derim' sözlerine katılarak 'Bir metrekarelik bez parçası' demişti. Halk TV programcısı Ayşenur Aslan başörtülülere 'Aslında başlarını değil akıllarını örtüyorlar' diyerek hakaretler yağdırmıştı. Başörtüsü zulmünü yapanlar yıllarca 'örümcek kafalılar' şeklindeki çirkin benzetmeleri ağızlarına sakız yaptı. CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar 'Halk TV'de katıldığı programda "Türbanlı bir hakimin karşısına çaksam benim haklarımı koruyacağından şüphe ederim' demişti. İkna odalarının mimarı Nur Serter de Meclis'te başörtülü vekillerle tartışmalarında aşağılayıcı ifadeler kullandı.

İŞTE ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE VERİLEN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN KRONOLOJİSİ

9 Şubat 2008: Üniversitelerdeki başörtüsü yasağını kaldıracak Anayasa değişiklik paketi TBMM'de kabul edildi.

27 Şubat 2008: CHP ve DSP başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM de, başörtüsü yasağının uygulanması yönünde karar verdi.

4 Mart 2008: Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü yasağını eleştiren sözleri AK Parti'nin kapatılma davasının en önemli delili sayıldı. Dava, 1 oy farkla reddedildi.

20 Temmuz 2009: 28 Şubat MGK'sındaki imam-hatip ve kuran kursları zulmü 20 Temmuz 2009'da öğrenciler arasında eşitsizlik sağlayan katsayı uygulamasını kaldırıldı. 8 Nisan 2012'de kuran kursuna 12 yaş sınırı getiren uygulama sona erdi.

30 Eylül 2013: Kamuda uygulanan başörtüsü yasağı tamamen kaldırıldı.

11 Kasım 2016: TSK'daki sivil personelin, kılık kıyafet yönünden diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelle aynı hükümlere tabi olmasının önünü açan düzenleme yürürlüğe girdi.

BU DA CHP VE KILIÇDAROĞLU'NUN KARANLIK SİCİLİ!

18 Şubat 1998: SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla peruklu türbanla duruşmalara giren kurum avukatları hakkında soruşturma başlatıldı.

22 Temmuz 2007: 28 Şubat sürecindeki"ikna odaları"nın mimarı Nur Serter, CHP'den vekil oldu.

27 Şubat 2008: CHP ve DSP, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için AYM'ye başvurdu.

28 Ekim 2013: Canan Kaftancıoğlu, "başörtü serbestisi diye bir şey olmaz. Var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Sonra oyunbozanlık yok ama! Meclis bahçesi uygun. Ben de öğle arası bikiniyle güneşlenmek mesela:))" dedi.

13 Ocak 2018: Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı oldu.

İÇİNDE 'BAŞÖRTÜSÜ' GEÇMEYEN YASA TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan bir video ile duyurduğu 'başörtüsü' ile ilgili yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte 'başörtüsü' ifadesi yerine 'kılık ve kıyafet' ifadesi kullanılması dikkat çekti.