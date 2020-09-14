Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş açıklamasına Bakan Soylu'dan tepki: Yazıklar olsun, ayıptır

14 Eylül 2020 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı. Soylu, törende konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasından bazı satırbaşları:

"Virüs salgını da bize gösterdi ki; standartlarına kavuşmak istediğimiz Avrupa ve ABD’nin sağlık sistemi, bizden kesinlikle daha iyi değil"



"Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı. Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik"

"Bir bilanço vereyim: 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye başkanlarından 94 kişiden 63’ü hakkında ilk derece mahkemelerinin verdiği ceza, toplam 628 yıl 908 ay 323 gün... Bunların bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezaları ise toplam 126 yıl, 230 ay ve 62 gündür"