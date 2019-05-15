AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, Kılıçdaroğlu'nun engelli vatandaşlara yönelik sözlerine tepki gösterdi

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10-16 Mayıs tarihlerinin Engelliler Haftası olduğunu anımsatarak, engellilerin bir gün veya bir hafta değil her zaman hatırlanması gerektiğine dikkati çekti.

AK Parti döneminde engellilere yönelik yapılan düzenlemeleri aktaran Bayram, engelliler 2010 referandumuyla da pozitif ayrımcılık elde ettiğini dile getirdi.

Engellilerin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya, yaşantılarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını anlatan Bayram, hayatın her alanında engellilerin yer alacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'deki grup toplantısında AK Parti'ye oy veren engelli vatandaşlara, "Biz sizin hakkınızı savunuyoruz, siz karşı cepheye geçiyorsunuz. 'Biz burada duracağız' diyorsunuz, sonra da ağlıyorsunuz. Ağlamayacaksınız, hakkınızı sonuna kadar arayacaksınız." dediğini aktaran Bayram, Kılıçdaroğlu'nun engelli vatandaşları üzecek cümleler kullandığını söyledi.

Bayram, şöyle konuştu:

"Bu cümleleri asla tasvip etmiyoruz. 'Taraf olmazsanız buraya ağlamaya gelmeyin' diyor. Kardeşlerimize bu bir hakarettir. Esefle kınıyoruz. Engelli kardeşlerimiz taraf... Doğrudur. Bu kadar hizmeti yapıp engelli vatandaşların, engelli çalışanların önünü açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafıdır. Yine engelli babasıyla onur duyan ve 'Ben Topal Dursun'un oğluyum diyen Binali Yıldırım'ın tarafıdır. Zaten engelli kardeşlerimizin o kapıyı neden çaldığını da anlayabilmiş değilim."

Engelli vatandaşların her daim kendilerinin dua kapısı olduğunu ifade eden Bayram, AK Parti olarak her daim onların yanlarında olduklarını kaydetti.

Aşık Veysel'in görme engelli bir sanatçı olduğunu, sanatı ve gönül dünyasıyla bugünlere ışık tuttuğunu vurgulayan Bayram, "Şu anda sanatçılarımız maalesef pankart açmış dolaşıyor. Neymiş? 'Her şey güzel olacak.' Bize Aşık Veysel gibi, Barış Manço gibi gönül dünyaları zengin sanatçılar lazım." ifadesini kullandı.