Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde kameralar karşısına geçmesi ve Gürsel Tekin ile verdiği pozlar, CHP içinde mutlak butlan endişesini doruk noktasına taşıdı. 6 Mayıs'a ertelenen dava tarihi yaklaşırken CHP medyası olası senaryoları tartışmaya başladı, Başkan Erdoğan'ın CHP'ye yönelik mesajı ise fondaş medyada paniğe yol açtı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ARTAN GÖRÜNÜRLÜĞÜNDE KAYYUM ŞÜPHESİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kameralar önüne çıkması CHP'de mutlak butlan stresi oluşturdu. CHP medyası post mutlak butlan senaryoları üretmeye başladı.

1 Nisan'daki mutlak butlan davası 6 Mayıs'a ertelenmişti. Tarih yaklaştıkça Kılıçdaroğlu'nun daha fazla görünür olmaya başlaması CHP kamuoyunda mutlak butlan endişesini tetikledi.

Merhum siyasetçilerden Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde selamlaşmayan halef ve selef bu bakış açısıyla değerlendirildi.

Özgür Özel ve diğer CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nu net olarak düşmanlaştırıp karşılarına almamak için yumuşak açıklamalar yaptıkları görüldü. Olası bir mutlak butlan ihtimalinde Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kabul etmesine engel olmak için diyaloğu koparmamaya özen gösterdiklerini iddia edenler de oldu.

İBRAHİM TATLISES ZİYARETİ VE GÜRSEL TEKİN'LE FOTOĞRAF KRİZİ

Mutlak Butlan'a bağlanan bir diğer gelişme de Kılıçdaroğlu'nun İbrahim Tatlıses ziyaretine yönelik. CHP cenahında kayyum olarak sıfatlandırılan Gürsel Tekin'le birlikte fotoğraf vermesini Kılıçdaroğlu'nun kayyum olmaya gönüllü olduğuna yönelik işaret olarak yorumlandı.

Öte yandan CHP medyası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası paniğe kapıldı. Başkan Erdoğan'ın son sosyal medya açıklamasında, "'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyiz' diye övünen CHP'nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz." demişti.

Mutlak butlan öngören CHP'liler Başkan Erdoğan'ın açıklamasını da bir işaret olarak görüyor.

FATİH ALTAYLI'DAN ÇARPICI SENARYO: EN AZ 15 PUAN KAYIP

CHP'li gazeteciler artık mutlak butlan sonrası senaryoları konuşmaya başladı.

Mutlak butlan senaryosu hakkında açıklamada bulunan Fatih Altaylı, "CHP'nin bugün yüzde 30'u aşan oyları hızla düşmeye başlar. CHP muhtemelen baraj sorunu yaşamaz ama en az 15 puan oy kaybeder. Bu 15 puanın önemli bir bölümü İYİ Parti'ye kayar. Genç CHP'li seçmen Zafer Partisi'ne sığınır. Bu iki parti barajı aşacak oya erişir." dedi.

FONDAŞ MEDYANIN ÇARPITMA ÇABASI

CHP medyasının CHP kamuoyunu kışkırtmak için felaket senaryolarıyla nabız yokladığı açıkça görülüyor.

Ayrıca CHP medyası Başkan Erdoğan'ın ifadelerini çarpıtarak süreci siyasallaştırarak karalamak için çaba sarf ediyor. Fondaş medya, Türkiye'nin neden yeni bir muhalefet perspektifine ihtiyaç duyduğuna ilişkin içtenlikli nasihatini yine ıskaladı.