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Politika

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert tepki! Başkan Erdoğan: Bu tür hakarette bulunamazsınız, aynaya bak kendinde ara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ndeki konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun asılsız uyuşturucu iddialarına ilişkin, 'Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız. Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara.' ifadelerini kullandı.

1 Kasım 2022 Salı 19:53 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert tepki! Başkan Erdoğan: Bu tür hakarette bulunamazsınız, aynaya bak kendinde ara
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Sizleri vatana millete ve devlete onurla, gururla, sadakatle hizmet edecek sizleri yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum.

- Türkiye Yüzyılı, şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz.

- FETÖ'nün en çok zarar verdiği kurumlardan biri de emniyet teşkilatımızdır. Bu amaçla Polis Akademisi'ni 2015 yılında yeniden yapılandırdık.

- 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık.

    - Şu anda bizim iktidarımızın uyuşturucuyla mücadele etmekten başka herhangi bir şey olmadığı gibi o tür kaynaklardan esinlenerek ülkeyi büyütmek gibi bir derdi de yoktur. Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz.

    - Bizim ne terör örgütlerine ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız yoktur.

    - Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim.

    - Meclis kürsüsünde uyuşturucu satıcılarından ve organ tacirlerinden vergi alarak ülke ekonomisinin kurtaracağını hem de defalarca tekrarlayarak ciddi ciddi anlatan bu zatın hezeyanlarına artık şaşırmayı bile bıraktık.

    - (Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin) Şuan siz kalkıp güneydoğuda, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.

    - (Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin.

    - (Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara.

    - (Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.

    - (Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.

    - Böyle bir teşkilata nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor' dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır.

    - Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur.

    - Güvenlik güçlerimizi, seçilmiş Cumhurbaşkanını, İçişleri Bakanını ilzam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar uyuşturucu baronlarına hizmet ediyor.

    - Açılışını coşkuyla yaptığımız, ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u cumhuriyetimizin yeni asrının kıvılcımı olarak değerlendiriyoruz.

    - Türkiye nasıl altyapı eksiklerini tamamladı, siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa Türkiye Yüzyılı da adım adım gerçeğe dönüşecektir.

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