Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Sizleri vatana millete ve devlete onurla, gururla, sadakatle hizmet edecek sizleri yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum.

- Türkiye Yüzyılı, şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz.

- FETÖ'nün en çok zarar verdiği kurumlardan biri de emniyet teşkilatımızdır. Bu amaçla Polis Akademisi'ni 2015 yılında yeniden yapılandırdık.

- 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık.

- Şu anda bizim iktidarımızın uyuşturucuyla mücadele etmekten başka herhangi bir şey olmadığı gibi o tür kaynaklardan esinlenerek ülkeyi büyütmek gibi bir derdi de yoktur. Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz.

- Bizim ne terör örgütlerine ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız yoktur.

- Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim.



- Meclis kürsüsünde uyuşturucu satıcılarından ve organ tacirlerinden vergi alarak ülke ekonomisinin kurtaracağını hem de defalarca tekrarlayarak ciddi ciddi anlatan bu zatın hezeyanlarına artık şaşırmayı bile bıraktık.

- (Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin) Şuan siz kalkıp güneydoğuda, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.

- (Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin.

- (Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara.

- (Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.

- (Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.

- Böyle bir teşkilata nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor' dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır.

- Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur.

- Güvenlik güçlerimizi, seçilmiş Cumhurbaşkanını, İçişleri Bakanını ilzam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar uyuşturucu baronlarına hizmet ediyor.

- Açılışını coşkuyla yaptığımız, ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u cumhuriyetimizin yeni asrının kıvılcımı olarak değerlendiriyoruz.

- Türkiye nasıl altyapı eksiklerini tamamladı, siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa Türkiye Yüzyılı da adım adım gerçeğe dönüşecektir.