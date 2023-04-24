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Politika

Kılıçdaroğlu'nun Kandil ile ortaklığı resmiyet kazanıyor!

7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile örtülü anlaşmaya varan Kandil güdümündeki HDP, cuma gününe kadar gizli desteğini artık açık açık ilan edecek. Kılıçdaroğlu'na desteğin resmiyet kazanması sonrası sahaya inecek olan HDP kurmayları ve teşkilatlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşarak ortak adaylarına oy isteyecek.

Sabah24 Nisan 2023 Pazartesi 07:20 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun Kandil ile ortaklığı resmiyet kazanıyor!
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Geçen hafta Şanlıurfa'daki bir açılışta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerde destekleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğimizi açık açık ilan edeceğiz. Gerçi sizler zaten biliyorsunuz" demişti.

Terör örgütünün direktifleri doğrultusunda hareket eden HDP'nin cuma gününe kadar Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bayram sonrası mitinglerini yoğunlaştıracak olan HDP kanadı, hem parti kurmayları hem de teşkilatlarıyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için yoğun mesai harcayacak.

Bu hafta içinde Kandil ile ortaklığı resmiyet kazanması beklenen Kılıçdaroğlu'nun doğu illerindeki mitinglerinde de HDP'yi ziyaret etme ihtimali bir kez daha gündeme gelecek.

TUTUM BELGESİ KABUL MÜ EDİLDİ?

HDP ile işbirliğine ilişkin kısa süre önce itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, kendi vaatlerinin HDP'nin 2021 yılında yayımladığı Tutum Belgesi ile örtüştüğünü söylemişti.

Tanrıkulu, "Ortak bir metnimiz var, o belgede 2 bin 400 madde var ve aşağıda 6 parti liderlerinin imzaları var.

Bu belgenin birçok noktası HDP'nin Tutum Belgesi'yle örtüşüyor" sözleriyle gündem olmuştu.

Güçlü demokrasi kisvesi altında yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması ve farklı etnik kimlik talebi gibi skandal hedefleri içeren Tutum Belgesi, "ihanet metni" olarak da biliniyor.

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