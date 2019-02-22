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Kılıçdaroğlu’nun kendi akrabalarını meclis üyesi listelerine yerleştirdiği ortaya çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi akrabalarını CHP meclis üyesi listelerine yerleştirdiği ortaya çıktı Buna göre Kılıçdaroğlu’nun eşinin yeğeni, Başkan Yardımcısı Adıgüzel’in dayısı, Salıcı’nın akrabası ilçe listesinde.

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Cumhuriyet halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, meclis üyesi listelerinde bazı vekillerin akrabalarını yazdırdığını öğrenince 81 ilin yönetimine ‘akrabaları temizleyin’ talimatı verdi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun kendi akrabalarını listelere yerleştiği öğrenildi. 
 
İŞTE O EŞ-DOST LİSTESİ 
 
- Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Müslüm Tekin Çankaya 3. sıra. 
 
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un kuzeni İlker Sami Torun Ordu Altınordu 2. sıra. 
 
- İstanbul’da listeyi hazırlayan Onursal Adıgüzel'in dayısı Erol Şahin, Avcılar.  
 
- Oğuz Kaan Salıcı'nın akrabası Zeynel Yılmaz Bağcılar 1. sıra. 
 
- Canan Kaftancıoğlu’nun kliniğinin müdürü Özgür Tatar, Bağcılar.  
 
- Mersin vekili Cengiz Gökçel’in ağabeyi Tuncay Gökçel Mersin Toroslar 1. sıra, PM üyesi Tekin Bingöl’ün kuzeni Nevzat Gül, Kadıköy 5. sıra.
 
- PM üyesi Aykut Erdoğdu’nun şoförü Ümit Güven Şişli 22. sıra.  
 
- MYK üyesi Gökhan Zeybek’in kuzeni, Serdar Sarıoğlu Sarıyer. 
 
- Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın akrabası Erdoğan Yıldız’ın eşi Nimet Yıldız, Bursa Yıldırım, 4. sıra. 
 
- CHP eski milletvekillerinden Sinan Aygün’ün kız kardeşi Sibel Aygün Çankaya.
 
 
 
 
 

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