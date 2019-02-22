Kılıçdaroğlu’nun kendi akrabalarını meclis üyesi listelerine yerleştirdiği ortaya çıktı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi akrabalarını CHP meclis üyesi listelerine yerleştirdiği ortaya çıktı Buna göre Kılıçdaroğlu’nun eşinin yeğeni, Başkan Yardımcısı Adıgüzel’in dayısı, Salıcı’nın akrabası ilçe listesinde.