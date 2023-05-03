Kılıçdaroğlu'nun mitinginde skandal! Türk bayrağına basıp teröristbaşına özgürlük istediler

Kılıçdaroğlu'nun Van'da düzenlediği mitingdeki skandal görüntüler tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilere "kardeşim" diye seslendiği miting meydanında Türk bayrağı ayaklar altına alındı.

HDP destekçileri, Türk bayraklarını yere atıp üzerine ayaklarıyla bastığı anları kayda aldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van mitinginde Türk bayrağına saldırılırken gerçekleştirdiği konuşmada terör iltisaklı oldukları için görevden alınan belediye başkanlarına arka çıkarak, "Kayyumları kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı.



TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI LEHİNE SLOGANLAR

Kılıçdaroğlu'nun mitingindeki diğer bir skandal ise terör örgütü elbaşına yönelik atılan sloganlar oldu. Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye giden bir grubun sosyal medya üzerinden açtıkları canlı yayında "Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganları attığı görüldü.