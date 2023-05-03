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Politika

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde skandal! Türk bayrağına basıp teröristbaşına özgürlük istediler

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Van mitinginde yaşanan skandallar tek tek ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için mitinge gelen HDP'liler, Türk bayrağını yere atıp çiğnedi ve 'Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan' diyerek PKK elebaşı lehine slogan attı.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 21:31 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde skandal! Türk bayrağına basıp teröristbaşına özgürlük istediler
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Kılıçdaroğlu'nun Van'da düzenlediği mitingdeki skandal görüntüler tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilere "kardeşim" diye seslendiği miting meydanında Türk bayrağı ayaklar altına alındı.

HDP destekçileri, Türk bayraklarını yere atıp üzerine ayaklarıyla bastığı anları kayda aldı.

HDP'YE KAYYUM SÖZÜ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van mitinginde Türk bayrağına saldırılırken gerçekleştirdiği konuşmada terör iltisaklı oldukları için görevden alınan belediye başkanlarına arka çıkarak, "Kayyumları kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI LEHİNE SLOGANLAR

Kılıçdaroğlu'nun mitingindeki diğer bir skandal ise terör örgütü elbaşına yönelik atılan sloganlar oldu. Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye giden bir grubun sosyal medya üzerinden açtıkları canlı yayında "Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganları attığı görüldü.

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