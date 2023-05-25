Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması"nda yaptığı konuşmada, tüm katılımcıları en kalbi duygularıyla hürmet ve muhabbetle selamladığını söyledi.

"Sizlerle beraber olmaktan, hasret giderip hasbihal etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." diyen Erdoğan, "Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması" vesilesiyle gönülleri bir araya getiren herkese, tüm kurumlara, iş dünyasının çatı kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ettiğini dile getirdi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığını bu buluşmaya öncülük yaptığı için tebrik eden Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında sizlerin vasıtasıyla İstanbul'daki tüm sanayicilerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Türkiye'nin kalkınması, güçlenmesi, ekonomideki hedeflerine ulaşması yolunda emek veren tüm sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yatırımın, istihdamın, üretimin kıymetini en iyi sizler takdir edersiniz. Bunun için ülkenin öncelikli ihtiyacının güven ve istikrar iklimi olduğunu da yine en iyi sizler bilirsiniz. Biz 21 yıldır ülkemize ve milletimize işte bunu verdik. Biz güveni sağladık, istikrarı sağladık. Milletimiz de çalıştı, çabaladı, alın terini, kabiliyetini ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, hep birlikte asırlara bedel demokrasi ve kalkınma atılımları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu süreçte önümüze çıkan engelleri birlikte aştık. Tuzakları birlikte bozduk. Senaryoları birlikte yırtıp attık. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bıraktığımız 2023'ü Türkiye Yüzyılı'na birlikte hazırladık. Şimdi de yeni bir geleceğin kapısında yine sizlerle birlikteyiz." diye konuştu.

- "14 MAYIS'TA MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNÜ KAZANDIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin meclis aşamasının tamamlandığına dikkati çekerek, "14 Mayıs, sıradan bir tarih değil. 14 Mayıs, şöyle gideceğiz 1950 ve onun yeni bir yapılanmasını gerçekleştirdik. 14 Mayıs'ta milletimizin teveccühünü kazandık fakat kıl payı da olsa yetmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun pazar günü yapılacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazar günü inşallah milletimiz 14 Mayıs'ın adeta tamamlayıcısı konumunda olan bu tarihi, inşallah farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir diye inanıyorum. Bunu niye söylüyorum? Her şeyden önce milletimiz parlamentoda tercihini 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Bu, ne demektir? Yani Millet İttifakı olarak sizin parlamentoda yasama olarak herhangi bir şey yapma şansınız yok. Artık milletimiz bu şansı, bu iradeyi Cumhur İttifakı'na verdi. Cumhurbaşkanlığında da şahsımıza 27 milyondan fazla vatandaşımız yüzde 49,5 oy oranıyla büyük bir teveccüh gösterdi ancak sistem gereği seçimin sonuçlanması ikinci tura kaldı. Milletimiz meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek ülkenin yönetiminde bize olan güvenini tekrar teyit etmiştir. Aynı zamanda bu kararıyla milletimiz, muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesajlar göndermiştir. Ülkemizi tekrar koalisyon günlerine döndürme önerilerine yani eski Türkiye önerilerine 'Hayır' diyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yeniden güvenoyu vermiştir. Terör örgütleriyle gizli açık iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir."