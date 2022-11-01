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Politika

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sert tepki gösterdi.

1 Kasım 2022 Salı 13:47 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert tepki
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Sosyal medyadaki açıklamasında Kalın şunları söyledi;

Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz. Gece gündüz demeden ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizi hedef alan bu saldırı, kimyasal yalanı gibi, menfur bir siyaset söylemidir ve herkes tarafından kınanmalıdır.

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